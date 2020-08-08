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Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktörlüğe Cem Kavçak getirildi. Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bu sözleşmenin kulübümüze, teknik ekibimize ve camiamıza hayırlısı olması dileğiyle" ifadesine yer verildi.

08.08.2020, 15:54