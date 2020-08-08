  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi

Akhisarspor'da dönemi

1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktörlüğe getirildi. Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bu sözleşmenin kulübümüze, teknik ekibimize ve camiamıza hayırlısı olması dileğiyle" ifadesine yer verildi.

Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi

08.08.2020, 15:54

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sona erdi. Mali tabloyu düzeltip transfer yasağını kaldırmayı amaçlayan yönetim, teknik patronluğa Cem Kavçak'ı getirdi. Yeşil-siyahlılar, 2018-2019 sezonunda kulüpte altyapı teknik sorumlusu olarak görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bu sözleşmenin kulübümüze, teknik ekibimize ve camiamıza hayırlısı olması dileğiyle" ifadesine yer verildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA