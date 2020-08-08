Altay hızlı başladı

TFF 1. Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadroyla Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Altay'da kurmayla transfer çalışmalarına hız verdi. Siyahbeyazlılar, Ankaragücü'nden sağ kanat Aydın Karabulut ile Akhisarspor'dan savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yu listesine dahil etti. Hücum hattında Leandrinho ve Turgut Doğan Şahin gibi isimlerle yollarını ayıran İzmir ekibi, 32 yaşındaki Aydın Karabulut'u kadrosuna katarak güçlenmek istiyor.

AYDIN'IN BONSERVİSİ ELİNDE

Başkent ekibiyle sözleşmesi biten Aydın Karabulut'un bonservis sorunu bulunmuyor. Kariyerinde Süper Lig'de 176 maçta 15 gol atıp 32 asist yapan tecrübeli oyuncunun Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Savunma hattında kiralık geldiği Konyaspor'a geri dönen Abdülkerim Bardakçı'nın da boşluğunu doldurmak isteyen Altay listesine Akhisar'dan Uğur Arslan Kuru'yu aldı.

UĞUR ASLAN KURU LİSTEBAŞI

Fenerbahçe altyapısında yetişen 31 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında forma giyebiliyor. İki sezon önce Gaziantep FK ile Süper Lig'e çıkma mutluluğu yaşayan başarılı oyuncu bu sezonda Akhisarspor ile Play-Off oynadı. Uğur Arslan'ın Altay'ın defansa yapacağı takviyenin ilk sırasında yer aldığı öğrenildi.



EGELİLER ONU ÇOK YAKINDAN TANIYOR

FENERBAHÇE altyapısında yetişen Uğur Arslan Kuru, kariyerinin büyük bir bölümünü Ege kulüplerinde geçirdi. 31 yaşındaki savunma oyuncusu uzun yıllar Altınordu, Balıkesir, Aydınspor 1923 ve son olarak Akhisarspor'da forma giydi. Ege'nin dışında Düzce, Erzurum, Giresunspor ve Gaziantep FK'da görev yaptı. Profesyonel olarak oynadığı 225 maçta 10 gol atarken 3 asist yapma başarısını gösterdi. Uğur bu sezon Manisa ekibinde görev yaptığı 23 maçta 2 gol kaydetti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ