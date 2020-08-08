Altay’da İldiz tamam

Yeni sezonda takımı tecrübeli teknik adam Yücel İldiz'e emanet etmek isteyen Altay'da yönetim, deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Görüşme sonrasında Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz'le anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. O sene, bu sene" ifadelerine yer verildi. TFF Birinci Lig'de 4 kez şampiyonluk yaşayan Yücel İldiz'in Süper Lig hedefi olan Altay'ı da bir üst lige çıkarması bekleniyor. Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, Akhisarspor ile yollarını ayıran forvet Ergin Keleş ve Mohamed Yattara ile temaslarını sürdürüyor. Ergin Keleş'in imza aşamasında olduğu, Yattara'nın transfer için takımın başına gelecek teknik heyetin onayının alınacağı öğrenildi.