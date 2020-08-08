  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altay’da İldiz tamam

Altay’da İldiz tamam

ile yollarını ayıran Siyah-beyazlı yönetim İzmir’e davet ettiği ile her konuda anlaşmaya vardı.

Altay’da İldiz tamam
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Yeni sezonda takımı tecrübeli teknik adam Yücel İldiz'e emanet etmek isteyen Altay'da yönetim, deneyimli teknik adamla yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Görüşme sonrasında Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz'le anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. O sene, bu sene" ifadelerine yer verildi. TFF Birinci Lig'de 4 kez şampiyonluk yaşayan Yücel İldiz'in Süper Lig hedefi olan Altay'ı da bir üst lige çıkarması bekleniyor. Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, Akhisarspor ile yollarını ayıran forvet Ergin Keleş ve Mohamed Yattara ile temaslarını sürdürüyor. Ergin Keleş'in imza aşamasında olduğu, Yattara'nın transfer için takımın başına gelecek teknik heyetin onayının alınacağı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’da İldiz tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA