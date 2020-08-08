Altınordu beklemede

TFF 1. Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Altınordu, mevcut kadrosundaki genç futbolcuları satarak yeni sezonun bütçesini oluşturmanın planlarını yapıyor. Kırmızı-lacivertli ekibin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ün Trabzonspor'a gitmesi an meselesi. İki kulübün pazarlıkta son aşamaya geldiği öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızılacivertli ekipten sağ kanat oyuncusu Atakan Hüseyin Üner'in alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi.

ALACAKLAR ÖDENECEK

Yönetim iki oyuncunun da bonservisini 400 bin Euro olarak belirledi. İzmir temsilcisi sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor. Kadrodaki oyuncuların satışından gelecek parayla öncelikle olarak mevcut kadrodaki futbolcuların, geçen sezondan kalan alacaklarının ödeneceği öğrenildi. Kırmızılacivertliler daha sonra dış transfere yönelecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ