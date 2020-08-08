Altınordu’da Batdal sürprizi

TFF 1. Lig'de gelecek sezon korkulu rüya görmek istemeyen ve üst sıraları hedefleyen bir takım kurmak isteyen Altınordu'da kurmaylar transferde önceliği ileri uca verdi. Forvet hattında Yasin Ozan ve Kemal Rüzgar ile yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler arayışlarını sürdürüyor. İzmir ekibinin, kulüp başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Bucaspor altyapısında yetiştirdiği yıldızlardan biri olan Mehmet Batdal'ı kulübün listesine aldığı öğrenildi.

BONSERVİS SORUNU BULUNMUYOR

Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki golcü oyuncuyla önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Mehmet Batdal geçen sezon İstanbul ekibinde yaşadığı sakatlık yüzünden forma giyememişti. Karagümrük ile fesih yapan golcünün bonservisi elinde bulunuyor.

BUCASPOR'DA YILDIZI PARLADI

Bucaspor'da yıldızı parlayan Mehmet Batdal kariyerinde Altay, Galatasaray, Konyaspor, Karabük, Osmanlı, Başakşehir ve son olarak Karagümrük ekiplerinde top koşturdu. Süper Lig'de 100 maçta 21 gol atarken 9 asist yaptı. TFF Birinci Lig'de 92 karşılaşmada 41 gol atarken 20 golün pasını verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ