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, ile ilk maçına çıktı

Burak Yılmaz, Lille ile ilk maçına çıktı
Giriş Tarihi: 8.8.2020

FRANSA Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Belçika temsilcisi Mouscron ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna giren Milli golcü, skora katkı yapamadı. Öte yandan Lille, hazırlık maçında rakibine 1-0 mağlup olurken bir diğer Milli futbolcu Yusuf Yazıcı da karşılaşmaya sonradan dahil oldu ve sergilediği performansla dikkat çekti. Zeki Çelik ise mücadelenin kadrosunda yer almadı. Burak Yılmaz, kısa süre içerisinde yeni takımına uyum sağlayacağını ve hazır hale geleceğini belirterek, "Burada çok iyi bir ortam buldum. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum" dedi.

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