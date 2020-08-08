Dev heyecan başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek son 4 takım, bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Salgın sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları, UEFA'nın aldığı kararla ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacak. Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Maçlar beIN SPORTS HD 1 ve 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

DÖRT TAKIM BİLETİNİ KAPMIŞTI

Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından futbolcuların gördüğü sarı kartların sıfırlanacağı ve çeyrek finale taşınmayacağı belirtildi.



BARÇA 19 YAŞINDAKİ MAİA'YI TRANSFER ETTİ

BARCELONA, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia ile 4,5 milyon Euro karşılığında anlaştı. Barcelona, 19 yaşındaki genç futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon Euro olarak belirlendiği de ifade edildi.