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Haberler Spor Dortmund Sancho için 120 milyon Euro istiyor

Dortmund Sancho için 120 milyon istiyor

Dortmund Sancho için 120 milyon Euro istiyor
Giriş Tarihi: 8.8.2020

YAZ dönemindeki en büyük transfer bombası olması beklenen Jadon Sancho için anlaşma bir türlü sağlanamıyor. Borussia Dortmund, genç yıldızın bonservisine biçtiği 120 milyon Euro'luk bedelden hiçbir şekilde taviz vermiyor. Manchester United cephesi ise korona virüs salgını nedeniyle krize giren spor ekonomisinde, bu seviyelerdeki bir rakama kesinlikle yanaşmayacağını ısrarla belirtiyor. Takımın teknik patronu Solskjaer de, "Bu yıl transfer dönemi uzun olacak. Bu nedenle acele etmeye gerek yok" dedi. Sonucu merakla beklenen bu transfer girişiminde bir de çarpıcı iddia ortaya atıldı. İddiaya göre İngiliz kulübü ile el sıkışan Sancho Dortmund'a rest çekti.

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