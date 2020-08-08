Göztepelilerden isyan bayrağı

Sezon biter bitmez takımın üç sezondur banko oynayan Beto, Castro, Serdar başta olmak üzere 9 oyuncusuyla yollarını ayıran ve tek bir transfer dahi yapmayan Göztepe'de taraftarlar tedirgin. "Göztepe'yi devretmeye hazırım" diyen başkan Mehmet Sepil'in açıklamalarının ardından oluşan olumsuz tablo takımın neredeyse dağılmasıyla sosyal medyada da endişelere neden oldu. Göztepe, Leo, Beto, Castro, Deniz Kadah, Reis, Jerome, Serdar'dan sonra Wilczek ile de yollarını ayırmıştı.

RAKİPLER KAMPA GİRİYOR!

Korona virüs belasının yaşandığı bir dönemde, liglerin başlamasına kısa bir süre kala, tüm takımlar kamp hazırlıkları yapmaya hazırlanırken takımın neredeyse tamamının dağılacak olması taraftarları tedirgin etti. Taraftarlar sosyal medyada en büyük sorunun kulübün içinde bulunduğu belirsizlik olduğunu da belirterek, "Yönetim gidecek mi kalacak mı? Ortada takım kalmadı. Transfer ne zaman yapılacak da takım lige başlayacak. Kulüp kapalı kutu. Tedirginiz" yorumlarını yaptı.

TAKIM DAĞILMAK ÜZERE

Yönetim sözleşmesi biten Soner Aydoğdu, Titi ve Napoleoni ile henüz anlaşamazken Alpaslan'ı da iyi bir transfer ücretine karşılık satmaya karar vermişti. Göztepe'de sözleşmeleri süren ancak teknik direktör İlhan Palut'un istemediği Borges ve Gassama'ya da kulüp bulmaları söylendi. Teklifler gelen Halil Akbunar ile Poko'nun durumları ise belirsiz.



TARAFTARLAR TEDİRGİN

Göztepeliler sosyal medya hesabından korona virüs sürecinin yaşandığı dönemde liglerin başlamasına kısa bir süre kala üç yıldır Süper Lig'de tutunmayı başaran takımın dağıtılmasının çok büyük bir risk olduğu görüşünde.



İŞTE BAZI MESAJLAR



- Satılan geminin malları bunlar.

- Göztepe bu haliyle değerine değer KATAR.

- Başkan giderayak herhalde kale direklerini bile satacak!

- Hani stadımız olsun Avrupa'ya gideceğiz diyordunuz. Bu takımla mı?

- Takımlar bir hafta sonra idmanlara başlıyor, bizim ortada sahaya süreceğimiz bir takımımız bile yok.

- Başkan inşallah Altınbaşlar gibi aniden kulübü satıp gitmez.

- Üç sezon birlikte oynamış kurulu takım bozulur mu? Kimi alırlarsa alsınlar, bundan sonra iflah olmaz.

- Bu takım bu anlayışla küme düşer. Allah yardımcımız olsun.

- Bu saatten sonra kurulacak yeni takımla 4 takımın küme düşeceği ligde ne yaparız ki.

- Böylesine bir dönemde takımı dağıtmak cinayet.

- Ne oldu da Beto'yu, Castro'yu, Serdar'ı gönderdiler, asıl mesele bu.

- Oynatamadığımız gol kralı Wilczek bizde dökülürken Kopenhag aldıysa bizde bir sorun var.

- Asıl futbolcular değil, onları arkalarına bakmadan kaçıranlara bakmalı.

- Anlaşıldı, bu sezon yine bize hüsran, yine bize kahır düşecek.