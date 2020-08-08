Göztepe’nin Sultanları sezonun startını veriyor

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe, 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek ilk antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Medical Park ve Emot Hastanesi'nde gerçekleşen sağlık kontrolleriyle yeni sezon öncesi çeşitli testlerden geçen sporcular bu hafta içi ise sezon hazırlıkları prosedürleri kapsamında Covid-19 testi olacak. Baş antrenör İlker Alkan ve yardımcı antrenörler Teoman Topçu ile Umut Kızrak yönetimindeki Göztepe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor: Yeni transferler: Nilsu Gökgöz, Elif Burcu Özsoy, Nursel Yaren Sencel, Çise Deniz, Zeynep Koçak. İç transferde kalanlar: Nazlı Alkan, Hatice Gökçe Arıkan, İlayda Alkan, Selcan Partal, Nehir Kurtulan, Sena Saliha İlhan, Aslı Özer.