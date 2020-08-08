G.Saray’da Mensah tamam

Galatasaray, Mensah'ın peşini bırakmıyor. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla tüm maddi şartlarda anlaşma sağlamış durumda. Şimdi bonservis krizinin çözülebilmesi için kollar sıvandı. Kayserispor'un, Atletico Madrid'den 3.6 milyon Euro'ya aldığı, ancak ödeme yapmadığı için satışında zorlandığı Mensah'ın, sonraki satıştan pay maddesi olduğu ortaya çıktı. Bu durumda Kayserispor'un, Atletico'ya 5.2 milyon Euro civarında bir ödeme yapması gerekiyor. Bu paranın tamamı da Mensah'ı alacak olan kulüpten talep ediliyor.

HUKUKÇULAR GÖREV BAŞINDA

Galatasaray bu sorunu ortadan kaldırmak için Atletico Madrid'le görüşerek bir orta yol bulmaya hazırlanıyor. Kayserispor'un Atletico'ya bonservis borcunu ödeyebilmesi için oyuncu 3-3.5 milyon Euro civarında bir bedelle Galatasaray'a 1 veya 2 sezonluğuna kiralanabilir. G.Saraylı hukukçular kiralama kontratına da temsili bir zorunlu satın alma opsiyonu ekleyip oyuncunun bonservis maliyetini biraz daha düşürmeye çalışıyor.