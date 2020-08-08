Inter, Alexis Sanchez ile bedavaya anlaştı

İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödemeksizin kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Inter'in geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Şilili milli futbolcu, daha önce Udinese, Barcelona ve Arsenal kulüplerinde de oynadı. Tecrübeli futbolcu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 4 gol atıp 9 asist yaptı. Son zamanlarda birçok büyük takımın transfer listesinde olan Alexis, FC Barcelona'ya 26 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.