Jerome yuvaya döndü

Göztepe'nin sözleşme yenilemediği Cameron Jerome eksi takımı Derby County ile prensipte anlaştı. Championship takımlarından Swensaa City ve Millwall'ın da transfer etmek istediği oyuncunun bugün eski kulübüyle imza atması bekleniyor. Bu sezon 23 lig maçında sadece 3 gol atan 33 yaşındaki futbolcuyu bir önceki sezon attığı 8 golle sarı-kırmızılı ekibin ligde kalmasında önemli rol oynamıştı.