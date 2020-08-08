Karşıyaka’da gündem Aşan

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da kadrosunda altyapısından olmayan tek futbolcusu olan takım kaptanı Mustafa Aşan'a yurt içi ve dışından teklifler yağıyor. Yeşil-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusunun Azerbaycan ve Katar kulüplerinin yanı sıra bir çok 2. Lig temsilcisinin de listesinde olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kulüpte uzun yıllardır görev yapan ve taraftarların çok sevdiği oyuncunun önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ile görüşme yapacağı bildirildi.

ÖNCELİĞİM TABİ Kİ KAF-KAF

Diyarbakır'da ailesinin yanında olan Mustafa Aşan'ın önceliğinin kaptanlığını yaptığı Karşıyaka olduğu, başkan Büyükkarcı'yla masaya oturmadan kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyeceği öğrenildi. KSK'de 2016'dan beri kesintisiz forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karşıyaka formasıyla toplam 161 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, Kaf- Kaf'ta 4 kez rakip fileleri havalandırırken 3 golün pasını verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ