Kırmızı-lacivertliler idmanlara basladı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu bugün 2020-21 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Kırmızı-lacivertliler, Selçuk'taki İsmet Orhanbilge Tesisleri'nde saat 17.00'de topbaşı yapacak. Sezonun ilk çalışmasına Başkan Seyit Mehmet Özkan da katılacak. İzmir ekibiyle 3 yıllık sözleşme yenileyecek teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımın başındaki 9. sezonuna merhaba diyecek. Yeni sezon öncesi sadece kendi tesislerinde kamp yapacak Altınordu, sadece hazırlık maçları için çevre illere günü birlik seyahatler gerçekleştirecek.