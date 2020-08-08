Menemen Landel’i istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, transferde rotasını Giresunspor'a çevirdi. Yeni sezona iddialı girmek isteyen İzmir ekibi, yeşil-beyazlıların orta saha oyuncusu Michel Landel'i listesine yazdı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin Giresunspor'la sözleşmesi sona eren Gineli oyuncuya teklifini iletti. Landel'den cevap bekleyen kurmayların aynı takımda top koşturan orta saha Bekir Yılmaz'la da ilgilendiği ileri sürüldü. Fransa'nın Le Mans takımında kariyerine başlayan 30 yaşındaki Landel, ülkemizde Orduspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve son olarak Giresunspor kulüplerinde forma giydi.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ TANIYOR

Süper Lig'de 52 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösteren orta saha oyuncusu, TFF Birinci Lig'de sahaya çıktığı 105 mücadelede 16 kez rakip fileleri havalandırırken 12 golün pasını verdi. 16 kez giydiği Gana Milli Takımı formasıyla 2 gol kaydetmeyi başardı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ