Papiss Cisse, ‘Beşiktaş’ dedi

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, adım adım Beşiktaş geliyor. Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan siyah-beyazlılar, yıllık 1 milyon Euro'da anlaştı. Golcü oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen tecrübeli golcü Cisse'nin tercihi Beşiktaş'tan yana oldu.

FERNANDES DE BİTEBİLİR

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen isimlerden N'Sakala ve Wellinton'u kadrosuna katan, Cisse ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes'e de teklifte bulundu. Fernandes için Başakşehir'in de devrede olduğu iddia edildi. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor. Cisse, 35 yaşında olmasına rağmen geçen sezon 32 maç oynadı ve bu maçlarda 22 gole ulaştı. Fernandes ise bu sezon 38 lig mücadelesinde 12 gol atarken 7 golün de asistni yaptı.