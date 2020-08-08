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Haberler Spor Petkim’in Süper Lig kadrosu hazır

Petkim’in kadrosu hazır

Petkim’in Süper Lig kadrosu hazır
Giriş Tarihi: 8.8.2020

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Bakırköy Basket'in yerine Süper Lig'e davet almak için gün sayan Petkimspor, kadrosunu büyük oranda belirledi. Antrenörlük görevine Litvanya'ya ülkemizde düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük yaşatan Kestutis Kemzura'yı getirip iç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü'yle anlaşan Petkim, dış transferde Gaziantep'ten guard Vasiliauskas, AEK'dan şutör guard Kendrick Ray, EWE Baskets Olderburg'tan uzun forvet Ian Hummer, MHP Riesen Ludwigsburg'tan forvet Thomas Wimbush'un yanı sıra Galatasaray'dan pivot Ege Arar ve Ormanspor'dan uzun forvet Dorukhan Engindeniz'i renklerine bağladı.

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