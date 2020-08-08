ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeniden anlaştığı ABD'li oyuncu Kennedy, sezonun başlamasını heyecanla beklediğini dile getirdi. Tekrar İzmir'e dönmenin çok güzel olduğunu ifade eden başarılı basketbolcu, "Geçen sezonun yarım kalmasından dolayı bitiremediğimiz bir işimiz var. Aynı organizasyon, aynı takım ile devam etmek güzel. Bir an önce basketbol topunu elime alıp parkelere dönmek istiyorum" dedi.
Pınar Karşıyaka’da Kennedy sabırsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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