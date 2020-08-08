Serdar Antalyaspor’da

Antalyaspor, Göztepe ile yolları ayrılan 28 yaşındaki milli futbolcu Serdar Gürler ile 1 yıllığına prensipte anlaştı. Fenerbahçe maçında sakatlanan ve en az 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan 28 yaşındaki futbolcunun Roma'da tedavisini kendi imkanlarıyla yaptırdığı öğrenilirken bir kaç gün içinde Antalyaspor ile resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Serdar'ın tedavi sürecindeki tavırlar nedeniyle Göztepe'den ayrıldığı iddia ediliyor.