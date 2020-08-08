sezon KSK görüşme odasına

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off finalinde penaltılarla Turgutluspor'a elenerek 2. Lig biletini kaçıran Karşıyaka'da gözler kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ve teknik direktör Soner Tolungüç'e çevrildi. Final sonrası çok üzgün olan ve kendilerini yeni yeni toplayan ikilinin en kısa sürede bir araya gelip yeni sezonun planlamasını yapması bekleniyor. Sözleşmesi biten Soner Tolungüç'ün yeni sezonda da Kaf-Kaf'ın başında yer alması planlanıyor.

DOĞUKAN BELİRSİZLİĞİ

Büyükkarcı'nın tecrübeli teknik adamla uzun süreli kontrat yapmayı planladığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Doğukan İnci'nin Beşiktaş'a transferinin askıya alındığı öğrenildi. Sezon bitmeden önce genç futbolcuya talip olan siyah-beyazlıların, sezon bittikten yeşil-kırmızılılara yeni bir teklif sunmadığı belirtildi. İlk etapta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç'ün Doğukan transferini görüştükleri ancak Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.