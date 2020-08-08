TFL Altekma’da Yaşar Ergün dönemi

AXA Sigorta Efeler Voleybol Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma'da genel menajerlik görevine Yaşar Ergün getirildi. TFL Altekma'dan yapılan açıklamada, İzmirspor, Karşıyaka, Söke, İzmir BŞB, Arkas ve Aydın BŞB'de görev yapan Ergün'ün, Arkas'da 4 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 de CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, Efeler Ligi'ndeki ilk sezonlarında Yaşar Ergün gibi tecrübeli bir isimle çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.