Yattara bombası

TFF Birinci Lig'de bu sezon Play-Off hattına giremeyen ve Süper Lig hedefini ıskalayan Altay'da yönetim gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı ekip forvet hattını güçlendirmek için uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyen İbrahim Yattara'nın kardeşi Mohamed Yattara ve kale için ise Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Senegalli file bekçisi Abdoulage Diallo'yu listesine aldı. Kurmaylar, Portekizli forvet Paixao ile rekabet yaratması için Fransa'nın Auxerre kulübündeki 27 yaşındaki Mohamed Yattara ile temasa geçtiği öğrenildi.

LYON ALTYAPISINDAN ÇIKMA

Mohamed Yattara, futbola Fransız kulübü Olimpik Lyon'da başladı. Tecrübeli forvet daha sonra Arles, Troyes, Standard Liege ve son olarak Auxerre takımlarının formasını giydi. Kariyerinde Fransa ve Belçika liglerinde top koşturan Yattara'nın, abisinden dolayı Türk futbolunu yakından takip ettiği ve gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Mohamed Yattara kariyerinde görev yaptığı 225 karşılaşmada 51 kez rakip fileleri havalandırırken 18 golün pasını verdi.



ABİ YATTARA EKOL OLDU

Altay'ın gündeminde olan Mohamed Yattara'nın abisi İbrahim Yattara uzun yıllar Trabzonspor'da futbol oynadı. 2003 yılında Karadeniz ekibine transfer olan kanat oyuncusu İbrahim Yattara, 2011 yılına kadar bordo-mavili ekipte top koşturdu. Trabzonspor tribünlerinin 'Kara Bela' lakabını taktığı başarılı futbolcu göze hoş gelen futboluyla futbolseverlerden büyük alkış almıştı. İbrahim Yattara'nın kardeşinin Türkiye'de futbol oynamasını çok istediği öğrenildi.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ