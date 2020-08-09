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Haberler Spor 13 yabancıdan sadece 5’i kaldı

13 yabancıdan sadece 5’i kaldı

13 yabancıdan sadece 5’i kaldı
Giriş Tarihi: 9.8.2020

Geçen sezon kadrosunda 13 yabancı bulunduran Yuka-tel Denizlispor'da, Sapu-naru ile devre arası yol-lar ayrılmıştı. Horoz'da, kaleci Adam Stackhowiak, Ogenyi Onazi, Ben Youseff ve Modou Barrow takımdan gönderilmişti. Kiralık olan Isaac Sackey Alanyaspor'a ve Oscar Estupinan da Victoria Gui-maraes'e döndü. Sözleşmesi biten-ler arasında olan Kibong Mbam-ba için kararı yeni teknik adam verecek. Denizlispor'da, Polon-yalı Radoslaw Murawski, Porte-kizli Tiago Lopes, Faslı Zakarya Bergdich, Fransız Hadi Sacko ve Hollandalı Ismail Ais-sati'nin sözleşmeleri ise devam ediyor. Deniz-lispor yönetimi, Euro kurunu sabitleyip transferi ona göre yapacak.

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