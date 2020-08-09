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Altay’da Scuk tamam

Siyah-beyazlılar, ’in yeni ekibi Erzurumspor ile yollarını ayıran oyuncuya iki yıllık imza attırdı.

Altay’da Scuk tamam
Giriş Tarihi: 9.8.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yücel İldiz'i getiren yönetim, transfer çalışmalarına ara vermiyor. Siyah-beyazlılar son olarak geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Jasmin Scuk ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi elinde olan Bosna Hersekli 30 yaşındaki ön libero Scuk' dün akşam saatlerinde İzmir'e gelerek imzayı attı. Çekya temsilcisi Slavia Prag'dan transfer edildikten sonra 3 sezondur Erzurumspor'da forma giyen Jasmin Scuk, Süper Lig'de 31 maçta 4 gol atarken, 1. Lig'de 61 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

TOLGA ÜNLÜ DE LİSTEDE
ALTAY ayrıca, Akhisarspor formasıyla Play-Off oynayan Tolga Ünlü'ye de kanca attı. Sağ bekte görev alan 30 yaşındaki Tolga'nın da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tolga 2019-20'de Akhisar'da 30 lig, 1 Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası maçına çıktı.

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