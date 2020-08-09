Altınordu atakta

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Altınordu'da yönetim, kadrosuna takviye yapmak için gözünü Avrupa'da top koşturan gurbetçi futbolculara çevirdi. Kırmızı-lacivertliler, Türkiye'de genç futbolcularının maliyetinin artmasının ardından A Takıma hazır oyuncu bulmak için başta Almanya olmak üzere aramalarına hız verdi. İzmir temsilcisinin pandemi döneminde listesine aldığı İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette FC forması giyen Varol Taşar ile temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

26 MAÇTA 6 GOL ATTI

Almanya'nın Laugenburg kulübünün altyapısında yetişen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Varol daha sonra kariyerine İsviçre'de sürdürdü. Sağ kanat, forvet ve sol kanatta oynaya bilen genç yetenek, Old Boys, FC Klingnau, Aaurgau ve Servette FC kulüplerinde forma giydi. Varol Taşar, geçen sezon İsviçre temsilcisi Servette FC'de görev yaptığı 26 maçta 6 gol attı, 4 asist yaptı. İsveç kupasında da oynadığı 8 mücadelede 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç ismin de Altınordu'da forma giymek istediği gelen haberler arasında.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ