Fenerbahçe durmuyor

Fenerbahçe yönetimi transferde boş durmuyor. Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'dan Novak'ı alarak transferde şov yapan sarı-lacivertliler, 5 yıldız ismi daha gündemine aldı. Sarılacivertliler, Antalyaspor'dan ayrılan bonservisi Serie A ekiplerinden Genoa'da bulunan Sinan Gümüş ile de 3 yıllığına anlaştı. Almanya doğumlu Sinan Gümüş, Türk pasaportu bulunduğu için yabancı kontenjanını doldurmayacak.

FEDOR SMOLOV DA TAMAM GİBİ

TEKNİK direktör Erol Bulut, iyi orta saha kurgusu yaratmak için Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yı da istedi. Başakşehir'in de peşinde olduğu Arjantinli yıldızla görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Golcü Vedat Muric'in Lazio'ya gitmesi durumunda sarı-laciverliler, Lokomotiv Moskova'dan Fedor Smolov ile Alanyaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan golcü oyuncu Pappis Cisse'ye de kanca attı. İstanbul temsilcisi Lazio'nun Ekvadorlu oyuncusu Caicedo'yu da gündemine aldı. Lazio'nun Caicedo'yu takasta önerdiği belirtildi.



BARIŞ'TAN 5 YILLIK İMZA

FENERBAHÇE, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'dan genç futbolcu Barış Sungur'u kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada, "Kulübümüz, hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020-2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır." denildi.