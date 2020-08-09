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atağa kalktı

Galatasaray atağa kalktı
Giriş Tarihi: 9.8.2020

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yönetim, transfer taarruzunu sürdürüyor. Seri'yi yeniden kiralamak isteyen, Kayserispor'dan Mensah ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Crystal Palace'ın ön liberosu Cheikhou Kouyate'yi de gündemine aldı. 30 yaşındaki Senegalli futbolcunun kiralanması konusunda temaslara başladı. Kouyate, Anderlecht forması giydiği dönemlerde de G.Saray'ın gündemindeydi.

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE
2014 yılında sarı-kırmızılıların transfer etmeye çalıştığı Kouyate, o dönem 7.5 milyon Euro'ya West Ham'a gitmişti. Son olarak Fernando'nun Sevilla'ya satılmasıyla bir kez daha radara giren tecrübeli futbolcu için üçüncü defa girişimlerde bulunuluyor. Galatasaray'ın Kouyate'i kiralaması halinde Seri'den vazgeçme ihtimali de bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Kouyate transferinin bir an önce bitirilmesi konusunda yönetime rapor sunduğu ifade edildi. Bu önemli transferin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği açıklandı.

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