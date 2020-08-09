Göztepe gaza bastı

Korona virüs salgınının yaşandığı dönemde Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala Leo, Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Serdar Gürler, Wallace Reis ve Deniz Kadah gibi önemli oyuncularıyla yollarını ayırınca taraftarların büyük tepkisine neden olan Göztepe'de yönetim nihayet transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar yeni sezonun ilk transferini Kocaelispor forması giyen forvet Burak Süleyman ile yaptı. Yönetim 26 yaşındaki oyuncuya iki yıllık sözleşme imzalattı.

SOL BEK VE KALECİ

İtalya'nın Udinese takımında oynayan Polonya Milli Takımı'nın santraforu Lukasz Teodorczyk ile Danimarka'nın Hammarby takımında görev yapan golcü Muamer Tankovic ile görüşen yönetimin önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Tankovic ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği bildi-rildi. Transferde uzun süre sessiz kalan Göz-tepe'nin Polonya'nın Piast Gliwice takımında top koşturan sol bek Mikkel Kirkeskov ve bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koru-yan Fabri'yle dün bir görüşme yaptığı bildirildi. Ülkesi Danimarka'nın AGF Aarhus takımında futbola başlayan 28 yaşındaki Kirkeskov Odense'de oyna-dıktan sonra Norveç'in Aalesund takı-mına transfer oldu. Deneyimli oyuncu 3 sezon önce ise Polonya'ya geçti. Piast Gliwice'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Mikkel Kirkeskov geçen sezon 42 resmi karşı-laşmada görev alıp 1 golün asistini yapmıştı.

KALECİ FABRİ İÇİN BASTIRIYORLAR

Özellikle kaleci Beto'nun ayrılmasının ardın-dan kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe'nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi. Mallorca'dan ayrılmak isteyen Fabri'nin de Türkiye'ye dönmeye ve Göztepe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.



İÇ TRANSFERDE GÜNDEM YOĞUN

BİRÇOK as oyuncusuyla vedalaşan Göztepe'de yönetim iç transferde sözleşmesi biten Soner, Titi ve Napoleoni ile yeniden anlaşmak istiyor. Kiralık sözleşmesi biten Soner için kulübü Başakşehir ile pazarlıklar sürerken Gaziantep FK'nın talip olduğu Napoleoni ile bir ara F.Bahçe'nin ilgilendiği Titi ile görüşmelerin sıklaştığı bildirildi. Göztepe, sözleşmesi devam eden Borges'i göndermek istiyor.



FABRİ BEŞİKTAŞ'TA KUPA KALDIRMIŞTI

İSPANYA temsilcisi Mallorca'da görev alan İspanyol kaleci Fabri 2 si sezon Beşiktaş'ta oynadı. Siyah-beyazlılara 2016- 2017 sezonunda gelen 32 yaşındaki file bekçisi Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde Deportivo La Coruna, Valladoid, Huelva ve Real Betis formalarını terletti.