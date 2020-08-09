Kaf-Kaf’a kötü haber

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'le yollar ayrıldı. Bu sezon KSK'nin dümenine geçip yeşil-kırmızılılara final oynatan deneyimli teknik adamla devam edilmeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Soner Tolungüç ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 2020-2021 sezonu için sözleşme şartlarının uyuşmaması nedeniyle yeni sezonda birlikte devam etmeme kararı almış bulunmaktayız" denildi.

FİRE VERMEK İSTEMİYORLAR

Bu arada İzmir ekibini iç transferde zorlu günler de bekliyor. Son dört sezondur transfer yasağı olduğu için altyapısından oyuncularla yoluna devam eden yeşil-kırmızılı ekibin 9 önemli oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. Kaf-Kaf'ta Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Anıl Çıracı, orta saha Arif Cılak, stoper Cenk Özbey, orta saha Harun Atalay, stoper Metin Peker, Fatih Öztekin ile kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci'nin anlaşmaları bitti.