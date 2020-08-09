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’da Balotelli sesleri

Kara Kartal’da Balotelli sesleri
Giriş Tarihi: 9.8.2020

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi için 20 Ağustos'a kadar takım listesini UEFA'ya vermek zorunda olan siyah-beyazlılar, Lille'e giden golcüsü Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için dünyaca ünlü yıldıza kanca attı. İstanbul ekibi, Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen Mario Balotelli ile anlaşmak için harekete geçti. Yönetim, 29 yaşındaki İtalyan yıldızı kiralamak için resmi teklifte bulundu.

ZE LUİS VE AKPOM'DA LİSTEDE
İlk etapta Beşiktaş'tan 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş isteyen Balotelli ile pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Yönetim ayrıca Brescia'nın gözden çıkardığı Balotelli'nin maaşının yarı yarıya bölüşülmesi konusunda da teklifte bulundu. Yönetim ayrıca Balotelli'nin yanı sıra iki futbolcuyu daha gündemine aldı. Siyahbeyazlılar, Porto'nun Yeşil Burun Adalı futbolcusu Ze Luis ile Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom için de görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, ilk etapta 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralamak istiyor.

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