Menemen’e 2 yıldız

Yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, dış transferde atağa kalktı. Forvet Hüseyin Çolak ve Ali Özgün ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda Arnavutluk'un KF Laçi kulübünde forma giyen Nijerya asıllı ABD vatandaşı olan 27 yaşındaki Kyrain Nwabueze ile Akhisarspor'la yollarını ayıran İzlandalı orta saha Elmar Bjarnason'a göz dikti. Sarılacivertlilerin deneyimli oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenilirken, Bjarnason'dan cevap bekliyor. Arnavutluk dışında Kuzey Makedonya, Slovenya, Ermanistan ve ABD liglerinde top koşturan Kyrain Nwabueze'nin de eski takım arkadaşı Selmani'nin oynadığı Menemenspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

KARAR VERECEK

KR Reykjavik'te futbola başlayan 33 yaşındaki Bjarnason Elazığ ve G.Antep FK formalarını terletti. Geçen sezon Akhisarspor'la 28 maça çıkan deneyimli oyuncu 3 gol attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ