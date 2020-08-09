  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor O sene bu sene

O sene bu sene

O sene bu sene
Giriş Tarihi: 9.8.2020

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'u son maçlarda yaşadığı puan kayıplarının ardından ıskalayan Altay'da yönetim, yeni sezon öncesi hedefini bir kez daha şampiyonluk olarak belirlerken, siyah-beyazlı ekiple 1 yıllık anlaşma sağlayan tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz, iddialı açıklamalarda bulundu. Daha önce teknik direktörlük kariyerinde 2000- 2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015- 2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan İldiz, son olarak Denizlispor ile birlikte 2018-2019 sezonunda dördüncü kez Süper Lig'e çıkma başarısını yakaladı.

YÜCEL İLDİZ YENİ BİR REKOR PEŞİNDE
Dörder kez şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın rekorunu yakalayan "Bay Şampiyon" lakaplı 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam Yücel İldiz 5. zaferini Altay'da yaşamak istediğini söyledi. İldiz, "Altay'ın yeri burası değil. O sene bu sene. Yönetimle daha önce yaptığımız görüşmelerde onların da bir üst lige çıkma hedefinden vazgeçmediklerini gördüm. Süper Lig tarihinde en uzun süre yer alan Altay'ı eski günlerine döndürmek için elden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O sene bu sene haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA