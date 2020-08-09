TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'u son maçlarda yaşadığı puan kayıplarının ardından ıskalayan Altay'da yönetim, yeni sezon öncesi hedefini bir kez daha şampiyonluk olarak belirlerken, siyah-beyazlı ekiple 1 yıllık anlaşma sağlayan tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz, iddialı açıklamalarda bulundu. Daha önce teknik direktörlük kariyerinde 2000- 2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015- 2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan İldiz, son olarak Denizlispor ile birlikte 2018-2019 sezonunda dördüncü kez Süper Lig'e çıkma başarısını yakaladı.

YÜCEL İLDİZ YENİ BİR REKOR PEŞİNDE

Dörder kez şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın rekorunu yakalayan "Bay Şampiyon" lakaplı 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam Yücel İldiz 5. zaferini Altay'da yaşamak istediğini söyledi. İldiz, "Altay'ın yeri burası değil. O sene bu sene. Yönetimle daha önce yaptığımız görüşmelerde onların da bir üst lige çıkma hedefinden vazgeçmediklerini gördüm. Süper Lig tarihinde en uzun süre yer alan Altay'ı eski günlerine döndürmek için elden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.