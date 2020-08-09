Oğuz’a hücum ettiler

Yukatel Denizlis-por'la olan sözleşmesi bu sezon sonu biten stoper Oğuz Yılmaz için Ana-dolu kulüpleri adeta sıraya girerken başarılı oyuncunun ilk tercihinin yeşilsiyahlılar olduğu öğrenildi. Adı bir dönem Beşiktaş ile Trabzonspor'la da anılan 27 yaşındaki defans oyuncusu için Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'un yakından ilgilendiği ve bonservisi elinde olduğu için iyi bir tek-lif sunmayı planladıkla-rı öğrenildi. Yerli stoper arayışlarını hız-lan-dıran Trabzonspor'la da dirsek temasını sürdüren Oğuz'un ilk olarak bu hafta Denizlispor yönetimiyle bir görüşme yapacağı, son-rasında kararını verece-ği belirtildi. Geçen sezon devre arasında Balıkesirs-por'dan kadroya dahil edi-len ve 10 maçta oynayan Oğuz, 1. Lig şampiyonluğunda pay sihibi olmuştu.

SEBAHATTİN ALP