Pınar Karşıyaka’da M’Baye çok mutlu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Fransız oyuncusu Amath M'Baye, kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. Yeni sezon hazırlıkları için ailesiyle İzmir'e gelen M'Baye, "Yeniden Pınar Karşıyaka ile anlaştığım için çok heyecanlıyım. Evimdeymişim gibi hissediyorum. Kaldığımız yerden devam etmek, takımla çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Herkesi yeniden görmekten ve yeni takım arkadaşlarımla tanışacak olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. M'Baye sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlayacak.