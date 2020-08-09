Prosinecki heyecanı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor teknik direktör konusunda geri sayıma başladı. Geçen sezonu teknik sorumlu Levent Kartop yönetiminde tamamlayan yeşil-siyahlılar, Robert Prosinecki ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Kayserispor'dan ayrılan 51 yaşındaki Hırvat teknik adamla anlaşılması, yeşil-siyahlı taraftarları heyecanlandırdı. Futbolculuğunda Real Madrid ve Barcelona formaları giyen, teknik adam olarak Azerbaycan ile Bosna Hersek'te başarılı olan Robert Prosinecki'nin yarın kente geleceği açıklandı.

KARŞILAMA YAPILACAK

Denizli'ye gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak Prosinecki'ye yeşil-siyahlı taraftarların karşılama düzenleyeceği öğrenildi. Profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat, yeni sezonda güçlü bir takım kuracaklarını söyledi.



RAPORU BEKLENİYOR

DENİZLİ yönetimi, Prosinecki'den gelecek listeye göre takviye çalışmalarına başlayacak. Kurmaylar en kısa sürede kadroyu oluşturacak.