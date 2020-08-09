Trabzonspor’dan 2 bomba birden

Geride kalan sezonda lig şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'e kaptırıp Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor transfere hızlı bir giriş yaptı. Trabzon, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler şu şekilde: "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

40 MAÇTA 21 GOL ATTI

Öte yandan Anders Trondsen'in ismi devre arasında da Trabzonspor'un gündemine gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti. Kulüp kariyerinde 232 maça çıkan orta saha oyuncusu, 18 gol atma başarısı gösterdi. Forvet pozisyonunda oynayan Castillo ise 40 mücadelede 21 gol atmayı başardı.