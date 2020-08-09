  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Trabzonspor’dan 2 bomba birden

’dan 2 bomba birden

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer Trondsen ve Castillo’da son geldi.

Trabzonspor’dan 2 bomba birden
Giriş Tarihi: 9.8.2020

Geride kalan sezonda lig şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'e kaptırıp Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor transfere hızlı bir giriş yaptı. Trabzon, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimler şu şekilde: "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

40 MAÇTA 21 GOL ATTI
Öte yandan Anders Trondsen'in ismi devre arasında da Trabzonspor'un gündemine gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti. Kulüp kariyerinde 232 maça çıkan orta saha oyuncusu, 18 gol atma başarısı gösterdi. Forvet pozisyonunda oynayan Castillo ise 40 mücadelede 21 gol atmayı başardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor’dan 2 bomba birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA