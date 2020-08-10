Akigo’da yıldızlar yuvadan uçuyor

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'ta Süper Lig şansını kaçıran Akhisarspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Manisa temsilcisinde tecrübeli forvet Ergin Keleş'in ardından başarılı orta saha oyuncusu Erhan Çelenk'te takıma veda etti. Sözleşmesi sona eren orta sahanın solunda görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, Akigo yönetimiyle gelecek sezon için anlaşma sağlayamadı. Yeşil-siyahlı ekipte başarılı bir sezonu geride bırakan tecrübeli futbolcuyu, TFF 1. Lig'de bir çok kulüp kadrosuna katmak istiyor.

DİĞER