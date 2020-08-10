  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Ali Koç: TFF’deki toplantıyı bekliyoruz

: ’deki toplantıyı bekliyoruz

Ali Koç: TFF’deki toplantıyı bekliyoruz
Giriş Tarihi: 10.8.2020
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, harcama limitleri konusunda futbol federasyonun bugün bir toplantı yapacağını söyledi. Ali Koç, "Fenerbahçe'yi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Harcama limitleri ve yapılandırmayla ilgili ilerleyen dönemde çok daha fazla sesimizi duyacaksınız. Bugün federasyonda bir toplantı var, bakalım ne çıkacak. Bu sadece Fenerbahçe'nin problemiymiş gibi bizi yalnızlaştırmak istiyorlar. Sesini çıkaran kulüplerin başkanlarını arayıp merak etmeyin sizi halledeceğiz diyorlar, bizi arayan yok. Burada bir oyun oynanıyor. Haydi bakalım nereye gidecek göreceğiz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ali Koç: TFF’deki toplantıyı bekliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA