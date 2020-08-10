Ali Koç: TFF’deki toplantıyı bekliyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, harcama limitleri konusunda futbol federasyonun bugün bir toplantı yapacağını söyledi. Ali Koç, "Fenerbahçe'yi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Harcama limitleri ve yapılandırmayla ilgili ilerleyen dönemde çok daha fazla sesimizi duyacaksınız. Bugün federasyonda bir toplantı var, bakalım ne çıkacak. Bu sadece Fenerbahçe'nin problemiymiş gibi bizi yalnızlaştırmak istiyorlar. Sesini çıkaran kulüplerin başkanlarını arayıp merak etmeyin sizi halledeceğiz diyorlar, bizi arayan yok. Burada bir oyun oynanıyor. Haydi bakalım nereye gidecek göreceğiz" dedi.

DİĞER