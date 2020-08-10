Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu.Kura çekimine seribaşı unvanıyla katılan Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Yunanistan'dan PAOK oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu maçları, 25-26 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki maçta rakibini elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Ekip, rakibine elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

Eşleşmeler şöyle;

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

PAOK - Beşiktaş

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien