Bir numara aranıyor

Denizlispor’da kaleci arayışları sürerken gündeme Sivas’tan Ali Şaşal, F.Bahçe’den Erten Ersu ve Malatya’dan Ufuk geldi

Yukatel Denizlispor'da yönetim, Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Robert Prosinecki'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçerken, kaleci sorununu da çözmek için düğmeye bastı. Sezon ortasında Polonyalı eldiven Adam Stackhowiak'la yollarını ayırıp lig bitiminde ise Tolgahan Acar'la vedalaşan yeşilsiyahlıların Sivasspor'da forma giyen Ali Şaşal, F.Bahçe ile yollarını ayıran Erten Ersu ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Ufuk Ceylan'ı listesine aldığı bildirildi. Bir yandan yabancı file bekçileriyle de ilgilenen Denizlispor'un 3 kaleciden birine imza attırmayı hedeflediği ifade edildi. Ali Şaşal bu sezon Sivasspor'da sadece 1 Süper Lig maçına çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta kaleyi korudu.



DENİZLİ'NİN KALESİNE KİM GELECEK?

ERTEN Ersu bu sezon İstanbul ekibinde hiçbir maçta şans alamadı. Tecrübeli kaleci Ufuk ise Yeni Malatyaspor'da 4 kupa müsabakasında şans buldu.