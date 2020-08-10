F.Bahçeli Muric için servet

Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de yönetim, Vedat Muric pazarlığı yapıyor. İtalyan devi Lazio Kosovalı yıldıza 15 milyon Euro bonservis ücreti verirken, devreye West Bromwich Albion da girdi. Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi de sarı-lacivertlilere 17 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. Yönetim ise 25 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Önce Lazio'nun dün de West Bromwich Albion'un temsilcisi Fenerbahçe'nin yöneticisi Semih Özsoy ile masaya oturdu. İlk etapta yapılan pazarlıkta anlaşma sağlanamadı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Eğer sarı-lacivertliler, iki takımdan birine Kosovalı golcü Vedat Muric'i verirse, kârın yüzde 15'ini de Çaykur Rizespor'a verecek.



MURİC 32 MAÇTA 15 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alınan Vedat Muric, bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada 15 gol atarken, 6 golün de asistini yaptı.

7 TAKIMDA OYNADI

Lazio ve West Bromwich Albion'un istediği Vedat Muric, kariyerinde 7 takımda forma giydi. Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi süren Kosovalı futbolcu, KF Liria, KF Teuta, KF Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Ç.Rizespor'da oynadı. 26 yaşındaki golcü Muric, Kosova Milli Takımı'nda oynadığı 23 karşılaşmada 8 gol attı.

DOĞUKAN SİNİK YOLDA

Fenerbahçe yönetimi, Sinan Gümüş'ün yanı sıra Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik'i de kadrosuna katmak istiyor. Gelecek vadeden 21 yaşındaki Doğukan'ın menajerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ve sarı-lacivertlilerle temas kurduğu öğrenildi. Kanatlarda forma giyen genç futbolcunun Antalya ile sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Akdeniz ekibinin bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro istediği gelen haberler arasında. Yönetimin ayrıca Roma'nın gözden çıkardığı Juan Jesus için ciddi bir girişimde bulunduğu ifade edildi.