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Haberler Spor Göz-Göz’ün Başakşehir operasyonu

Göz-Göz’ün operasyonu

Göz-Göz’ün Başakşehir operasyonu
Giriş Tarihi: 10.8.2020
Göztepe, transferde gözünü şampiyon Başakşehir'e çevirdi. Geçen sezon İstanbul ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden Göztepe takımdan ayrılan Serdar'ın yerine Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı istedi. Başakşehir'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki oyuncunun da çok istekli olduğu ifade edildi.

SONER AYDOĞDU KALIYOR
Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve 4 kez fileleri havalandırdı. Göztepe kiralık sözleşmesi biten Başakşehir'den Soner'in de bonservisini almak için büyük çaba sarfediyor. Gelişmeler ise olumlu.
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