G.Saray’da golcü harekatı

Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Senegalli golcü Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Lorient forması giyen 23 yaşındaki santrfor Umut Bozok'u aldı. Lorient'in 2019 yazında Nimes'ten 1.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Umut Bozok'un Fransız ekibi ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon Lorient formasıyla toplam 18 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan Umut Bozok, 2 de asist yaptı.



SOL KANATA KAMİL JOZWİAK

Onyekuru'nun yerini doldurmaya çalışan yönetim, Polonya Ligi ekibi Lech Poznan'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için de resmi teklif yaptı. Görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

BABEL'E KANCA

Galatasaray yönetimi, yeni sezonda kadroda düşünmediği Ryan Babel'i Fulhan'a satmaya hazırlanıyor. Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile kadrosunu güçlendiren İstanbul ekibinde yönetim, Babel için İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.