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Haberler Spor Manisa FK’da Bayram iddiası

FK’da Bayram iddiası

Manisa FK’da Bayram iddiası
Giriş Tarihi: 10.8.2020
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK'da top koşturan sağ bek Bayram Büstaç için devreye girdi. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren siyah-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Bonservisi elinde olan genç oyuncunun da Manisa temsilcisine gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram, bu sezon Niğde Anadolu FK'da 4 maça çıktı. Genç oyuncu profesyonel olarak çıktığı 50 maçta 3 gol atarken, 1 asist yaptı.
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