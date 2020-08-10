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Menemen gaza bastı

, Arnavutluk’tan sol kanat Ardit ile Sakaryaspor’dan stoper Berkay Can’ı kadrosuna katacak

Menemen gaza bastı
Giriş Tarihi: 10.8.2020
Ekol Göz Menemenspor, sol kanat takviyesi için rotasını Arnavutluk'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Flamurtari ekibinden 26 yaşındaki Ardit Hoxhaj'ı listesine aldı. Teknik heyetin alınması için rapor verdiği tecrübeli oyuncu geçen sezon Arnvutluk liginde 32 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Flamurtari, Bylis Ballsh, Korabi, Skenderbeu ve V.Pozheran gibi kulüplerde forma giydi. Arnavutluk Ligi'nde sahaya çıktığı 112 maçta 16 gol atarken 5 asist yaptı.

HEDEF GENÇ BERKAY
Menemen, Sakaryaspor'un stoperi Bekray Can Değirmencioğlu'nu transfer etmek için düğmeye bastı. Stoperi Trtovac'la yollarını ayıran İzmir ekibinin Sakaryaspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Berkay'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Berkay'ın kariyerini 1. Lig'de sürdürmek istediği ve transferin an meselesi olduğu vurgulandı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Berkay, Denizlispor, Osmanlıspor, Kayserispor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve son olarak da Sakarya'da görev aldı.
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