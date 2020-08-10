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Portekiz’de kapışacaklar

bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde devler ’da şampiyonluk için mücadele edecek

Portekiz’de kapışacaklar
Giriş Tarihi: 10.8.2020
Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları iki maçla tamamlandı. Napoli'yi eleyen Barcelona ve Chelsea'yi saf dışı bırakan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı. Kovid- 19 nedeniyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. 8'li final formatında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

İKİ STAT EV SAHİBİ
Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak karşılaşmalara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. Karşılaşmalar, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting'in 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki finalleri en azından az sayıda da olsa seyircili oynatmayı çok istediklerini söyledi.

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