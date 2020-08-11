TFF 1. Lig'de geçtiğimiz sezon Play-Off'ta Süper Lig şansını kaçıran ve teknik direktörlüğe Cem Kavçak'ı getiren Akhisarspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden transfer yasağı ile karşı karşıya kalan yeşil-siyahlılarda golcü Ergin Keleş'in ardından orta saha oyuncusu Muhammet Reis'in de takımdan ayrıldığı bildirildi. Akigo'da, Erhan Çelenk'in de veda hazırlığında olduğu, Bjarnason, Cikalleshi, Vrsajevic'in de sözleşmelerini feshedip ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Geçen sezon zorlu bir lig yaşayan ve takımda bir süre kadro dışı kalan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven ile Milan Lukac'ın sözleşmeleri sona eriyor.