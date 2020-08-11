Altay’dan Q7 atağı

TFF 1. Lig'de takımı şampiyon apoletli teknik direktör Yücel İldiz'e emanet eden Altay'da yönetim dünya yıldızı Ricardo Querasma'nın peşine düştü. Geçen sezon Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da görev yapan 36 yaşındaki hücum oyuncusuna teklif sunulduğu öğrenildi. Türkiye'de uzun yıllar Beşiktaş'ta forması giyen Portekizli futbolcunun, İzmir ekibinin teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi. Yeni sezonda Süper Lig hedefini ıskalamak istemeyen siyah-beyazlılar, Querasma'yı kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmak ve iddiasını kurduğu kadroyla göstermek istiyor.

YILDIZ OYUNCU KUPALARA ABONE

Portekiz kulübü Sporting'de futbola başlayan yıldız futbolcu kariyerinde Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Al Ahli, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa'da forma giydi. Portekiz Milli Takımıyla, Avrupa Şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası kazanma başarısını gösteren Q7'nin Altay ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TA TARİHE GEÇTİ

TÜRKİYE kariyerinde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Q7, Süper Lig'de 174 karşılaşmada 25 kez rakip fileleri havalandırırken 52 golün hazırlayıcısı oldu. Q7, kariyerinde 8 sezonla en fazla Beşiktaş'ta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, Kartal'da 227 mücadele 38 gol attı ve 78 asist yaptı. Q7, Beşiktaş'ta 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kaldırmayı başardı.



CR7 İLE ŞAMPİYON OLDU

ALTAY'IN gündeminde olan Ricardo Querasma, Portekiz'in en ünlü futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Sporting Lizbon ve milli takımda uzun yıllar birlikte forma giydi. Muhteşem ikili 2016 Avrupa Şampiyonası'nda finalde ev sahibi Fransa'yı uzatmalarda yenerek kupayı ülkelerine götürme başarısını gösterdi.



İKİ YILDIZ TAMAM

TFF 1. Lig'de güçlü bir kadro kurmanın çalışmalarını yapan Altay'da yönetim, Gençlerbirliği'nden ayrılan Sadio Diallo ve Stephane Sessegnon ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon başkent ekibinde fazla forma şansı bulamayan Gineli Diallo'nun İzmir'e gelerek Altay'ın tesislerini gezdiği ve en kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor. Gençlerbirliği'nden 36 yaşındaki oyun kurucu Stephane Sessegnon ile temaslarını hızlandırıldığı öğrenildi. 36 yaşındaki Sessegnon geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 3 gol atarken 3 asist yaptı.