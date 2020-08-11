Altınordu’dan önemli hamle

Altınordu, geçen sezon vitrine çıkardığı iki genç futbolcusu Ravil Tagir ve Burak İnce kulüple devam eden sözleşmelerini 1'er yıllığına daha uzattı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin radarında olan stoper Ravil ile orta saha oyuncusu Burak'la masaya oturan yönetim, iki genç yeteneğin 2022'de bitecek kontratlarını 2023'e çekti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Ravil'i Avrupa'ya göndereceklerini açıkladı.

AVRUPA'YA GİDECEK

Dortmund, Benfica, İnter ve Juventus'un 17 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için kendilerine teklif sunduğunu belirten Başkan Özkan, Ravil için 7.5 milyon Euro istediklerini ancak bu kulüplerin 2.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiğini dile getirmişti. Altınordu'da geçen sezon 21 karşılaşmada şans bulan 16 yaşındaki Burak'ın ismi ise Süper Lig kulüpleriyle anılıyor. İki genç oyuncu Avrupa'da bir kulübe transfer olmaları halinde 18 yaşından sonra gidebileek.